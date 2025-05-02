Проблема генерала Драпатого: сообщается о боестолкновениях на юге Покровска после пробитой нашими бойцами бреши в обороне ВСУ

Российские войска продолжают наступательную операцию на Покровском направлении. Пока противник пытался перестроить оборонительные конфигурации к востоку от города, в том числе в районе автодороги на Константиновку, российские войска осуществили прорыв бреши в его обороне на юго-западе.
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