США: Палестинцев из сектора Газа нельзя насильно переселить в Египет

Палестинцев, живущих в секторе Газа, нельзя насильно переселять в соседний Египет, поскольку они ищут убежища от воздушных бомбардировок ЦАХАЛа, согласились президент США Джо Байден и король Иордании Абдалла во время телефонного разговора.
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