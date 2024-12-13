Котики – это самое настоящее счастье, что у есть. Не так ли? Ну конечно же, после наших детей. С ними не соскучишься, они нас радуют и веселят своими интересными выходками день изо дня.
Спящие красавицы: 15 смешных фотографий кошек, которые уснули в интересных позах
Комментарии
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Пульхерия Djem
лапчики
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19 час.
Татьяна
Как я их всех люблю!!! Они самые лучшие!!!
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17 час.
Sema
Наши домашние питомцы часто бывают забавными, чем радуют нас и поднимают настроение. Как здорово, что Бог подарил нам таких лохматых друзей. Наш Создатель величайший и непревзойденные Даритель. В Его Слове записаны такие слова: «Все добрые и совершенные дары — свыше, их даёт Отец небесных светил…» (Иакова 1:17).
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14 час.
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