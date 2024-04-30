Главу нижегородского парламента арестовали по делу о растрате

Глава думы Нижнего Новгорода Лавричев арестован на два месяца за растрату Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев арестован по ходатайству следствия на два месяца, до 26 июня 2024 года включительно, по обвинению в растрате.