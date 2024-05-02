Движение общественного транспорта в Ростове изменится в мае 2024 из-за репетиций Парада Победы: схема

Как будут ходить автобусы, трамваи и троллейбусы в центре города?Схема движения общественного транспорта в Ростове будет изменена 2, 3 (резервный день), 4, 7 и 9 мая, сообщает портал "Ростовский городской транспорт".
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