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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Во время матча США – Сербия судьям не удалось посмотреть повтор спорного эпизода из-за технических сложностей

Во время матча США – Сербия судьям не удалось посмотреть повтор спорного эпизода из-за технических сложностей

При счете 20:20 и за 49,7 секунды до конца первой четверти защитник сборной Сербии Василие Мичич сфолил на Кевине Дюрэнте в центре площадки, не сыграв при этом в мяч.

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