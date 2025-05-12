Путин: РФ продолжает развивать взаимодействие со странами исламского мира

РИА Новости/Александр Казаков Россия продолжает успешно развивать взаимодействие с государствами исламского мира, несмотря на сложную международную обстановку, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum".
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