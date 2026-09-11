Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Жалость после негодования": Полковник пояснил, зачем раздули историю с "почти сбитым" самолётом Зеленского

"Жалость после негодования": Полковник пояснил, зачем раздули историю с "почти сбитым" самолётом Зеленского

Буквально на днях президент Украины едва не стал жертвой дрона. По крайней мере, так считает премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере.

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