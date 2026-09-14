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Фитнес-тренер избил водителя маршрутки из-за льготной карты в Омске

Фитнес-тренер избил водителя маршрутки из-за льготной карты в Омске

ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина Водителя маршрутного такси госпитализировали после конфликта с пассажиром из-за льготной транспортной карты в Омске.

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