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Происшествия

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В Омске под стражу заключен курьер мошенников, похитивший деньги у доверчивых пенсионерок

Сотрудники отдела по раскрытию киберпреступлений УМВД России по городу Омску вычислили и задержали 22-летнего молодого человека - неофициально он трудился аниматором, а «подрабатывал» курьером дистанционных мошенников.

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