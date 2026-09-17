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Польша разрешила пилотам сбивать дроны без согласования

Польша разрешила пилотам сбивать дроны без согласования

Предварительное разрешение сбивать беспилотники при пересечении границы Польши выдал оперативный командующий польской армии 17 сентября, сообщил замглавы Минобороны страны Цезарий Томчик в эфире RMF24.

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