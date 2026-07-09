В НАТО проводят реорганизацию — якобы для укрепления "защиты от России", пишет Bild. На самом деле, как явствует из публикации, западный блок разработал секретный план, предусматривающий нанесение первого удара.
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