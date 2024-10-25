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«Известия»: цены на запчасти для автомобилей выросли на 25-50%

«Известия»: цены на запчасти для автомобилей выросли на 25-50%

Цены на запчасти для отечественных и импортных автомобилей с начала 2024 года выросли на 25-50%.С начала 2024 года цены на запчасти выросли почти на четверть, сильнее всего подорожали расходный материал для европейских автомобилей.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🤬🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️почему с Китая аналоги так плохо поступают 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🛎️
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