«Известия»: цены на запчасти для автомобилей выросли на 25-50%

Цены на запчасти для отечественных и импортных автомобилей с начала 2024 года выросли на 25-50%.С начала 2024 года цены на запчасти выросли почти на четверть, сильнее всего подорожали расходный материал для европейских автомобилей.
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