Скандальная чиновница снова оказалась в центре внимания. Она – лицо партии на выборах.
Про квартиру мигрантам забыли? Мэра Купецкую поставили в один ряд с Героем России
Комментарии
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Alex Nемо
😡
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4 н.
ШКИПЕР
Кому эта мэр Купецкая так подмахивает ? Если соратника Януковича хотят в ГД, то следующим будет " незаменимый " спец , осло@б Джамшут ?
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4 н.
Alex Nемо
О каком оздоровлении общества России вообще в посылах от Кремля идет речь? Преступников и предателей интересов России и народа выдвигают в управление государством да ещё и требуют равняться на них! Ничего удивительного в том что производство по факту падает, русских (ненцев, татар, якутов и прочих коренных) даже в Сибири все меньше и меньше в крупных городах и даже села переходят под контроль дикарей из сраноазии и пещер кавказа... 😡
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4 н.
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