Про квартиру мигрантам забыли? Мэра Купецкую поставили в один ряд с Героем России

Alex Nемо

О каком оздоровлении общества России вообще в посылах от Кремля идет речь? Преступников и предателей интересов России и народа выдвигают в управление государством да ещё и требуют равняться на них! Ничего удивительного в том что производство по факту падает, русских (ненцев, татар, якутов и прочих коренных) даже в Сибири все меньше и меньше в крупных городах и даже села переходят под контроль дикарей из сраноазии и пещер кавказа... 😡