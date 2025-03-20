Спецпосланник Трампа раскрыл, как будут проходить переговоры РФ и США в Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 20 марта, ФедералПресс. США планируют организовать «непрямые переговоры» между Россией и Украиной в Саудовской Аравии, чтобы выяснить условия каждой стороны для достижения полного прекращения огня.
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