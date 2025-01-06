BofA заявляет, что средняя цена на нефть в 2025 году составит $65

Международная эталонная нефть марки Brent в этом году будет стоить в среднем $65 за баррель, поскольку новая добыча в странах, не входящих в ОПЕК, опережает рост мирового потребления сырой нефти, об этом говорит Bank of America.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)