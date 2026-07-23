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Представлены Samsung Galaxy Glasses — умные очки с Gemini и автономностью до 9 часов

Представлены Samsung Galaxy Glasses — умные очки с Gemini и автономностью до 9 часов

Samsung раскрыла первые подробности своих умных очковНа презентации Galaxy Unpacked компания Samsung впервые подробно показала свои новые умные очки Galaxy Glasses, которые должны выйти на рынок осенью 2026 года.

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