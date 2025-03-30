Неизвестные атаковали зарядные станции Tesla во Франции

12 зарядных станций Tesla подожгли на парковке супермаркета в городе Сен-Шамон (департамент Луара) во Франции неизвестные злоумышленники, сообщает 30 марта агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции.
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