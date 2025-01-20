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NYT: чиновники США признают, что РФ сохранит за собой освобожденные территории

NYT: чиновники США признают, что РФ сохранит за собой освобожденные территории

Чиновники из администрации действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, а также из команды избранного американского лидера Дональда Трампа признают, что Россия при урегулировании украинского конфликта сохранит за собой территории, которые были освобождены Москвой в ходе специальной военной операции (СВО).

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