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Царьград

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Борис Эстрин опроверг слухи о здоровье и готовится к новым пробам

Борис Эстрин опроверг слухи о здоровье и готовится к новым пробам

Известный русский актёр Борис Эстрин, сыгравший в «Солдаты» и «Полицейский с Рублевки», чувствует себя удовлетворительно, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, вызванных диабетом.

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