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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 шайбы

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 шайбы

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Вашингтон Кэпиталз» (1:5, идет третий период).

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