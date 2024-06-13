Опасные бактерии и плесень нашли в иностранных БАДах для похудения

РИА Новости/Дмитрий Макеев В продающихся онлайн БАДах иностранного производства в ходе лабораторных исследований были обнаружены опасные бактерии и плесень, сообщили "Известиям" в ассоциации "Антиконтрафакт".
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