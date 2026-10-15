Сеть ресторанов быстрого питания «Крошка Картошка» начала внедрение системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) от VK HR Tek.
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