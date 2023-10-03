Савёловский посад
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Савёловский посад

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Школы и детские сады Савеловского первыми начнут получать отопление

В столице начнут включать отопление 3 октября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. — Из-за понижения среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы.

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