Школы и детские сады Савеловского первыми начнут получать отопление

В столице начнут включать отопление 3 октября. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. — Из-за понижения среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы.
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