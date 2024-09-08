Молодогвардейцы Татарстана проголосовали на выборах в Госсовет

Команда «Молодой Гвардии Единой России» проголосовала на выборах в Госсовет Татарстана. Чтобы выразить свою гражданскую позицию, ребята пришли на избирательный участок № 56 с самого утра, передает пресс-служба организации.
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