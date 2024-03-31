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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Goddess of Victory: Nikke анонсировали сиквел в духе Resident Evil. Это первоапрельска...

Авторы Goddess of Victory: Nikke анонсировали сиквел в духе Resident Evil. Это первоапрельска...

Авторы Goddess of Victory: Nikke анонсировали сиквел в духе Resident Evil. Это первоапрельская шуткаРазработчики Goddess of Victory: Nikke из корейской студии Shift Up в качестве первоапрельской шутки анонсировали сиквел мобильного гача-шутера, опубликовав трейлер игры.

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