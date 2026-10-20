Одновременно запускать сотни высотных аэростатов в случае возможного конфликта на континенте планирует армия США, заявил бригадный генерал Стивен Карпентер на конференции Ассоциации армии США, 20 октября передает The War Zone.
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