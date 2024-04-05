Япония ввела запрет на экспорт ряда товаров в Россию

В Японии начинает действовать запрет на экспорт 164 категорий товаров в Россию. «Известия» ознакомились 5 апреля с полным перечнем, указанным в документе Министерства экономики, промышленности и торговли Японии.
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