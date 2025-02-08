Владелец автосервиса раскрыл, почему поддельное масло быстро темнеет

Потемнение моторного масла — явление, которое вызывает массу вопросов у автомобилистов. Одни уверены, что это знак того, что масло эффективно выполняет свою функцию очистки ДВС, а другие считают это признаком подделки.
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