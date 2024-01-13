Какими были последние шедевры самых известных художников

Вы когда-нибудь задумывались о том, какая картина стала последней в жизни того или иного знаменитого художника? Так вот, не нужно гадать, потому что мы собрали для вас галерею последних шедевров самых известных художников, от Пикассо до Матисса, от Караваджо до Рафаэля.