ФРС США назвала прогнозы нейросетей по инфляции более точными, чем у экспертов

Нейронные сети в составе больших языковых моделей (LLM) более точно предугадывают инфляционную динамику, чем экономисты, пришли к выводу в исследовании «Искусственный интеллект и прогнозирование инфляции» ФРС США, на которое ссылаются «Ведомости».