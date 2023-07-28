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ФРС США назвала прогнозы нейросетей по инфляции более точными, чем у экспертов

ФРС США назвала прогнозы нейросетей по инфляции более точными, чем у экспертов

Нейронные сети в составе больших языковых моделей (LLM) более точно предугадывают инфляционную динамику, чем экономисты, пришли к выводу в исследовании «Искусственный интеллект и прогнозирование инфляции» ФРС США, на которое ссылаются «Ведомости».

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