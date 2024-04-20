«У меня вчера еще был сын, который хотел жениться, а сегодня у меня его нет»: погибший от рук азербайджанца 25-летний парень планировал завести детей, а летом всей семьей поехать в Кр

Евгений МакЛауд

товарищу семгину и прочим пидорасам с депутатскими мандатами абсолютно насрать и на эту женщину и на её убитого сына и на нас всех вместе взятых. Ну и глядя на происходящее есть понимание что так же на нас насрать и законно избранному ввпутину. Мы безсмертны потому что живём в наших детях. Вот черножопая тварь обрубила этой женщине её путь. Самое поганое, что эта мразь если и сядет, то через пяток лет выйдет будет убивать других сыновей и дочерей русских женщин и мужчин, потому что ввпутин очень толерантен к ворам, убийцам и пидорасам. Ах да сейчас же у него отличная отмазка - наши враги делают всё для дестабилизации России, женщина, не надо раскачивать лодку и ссорить нас с бляд ээ братскими народами кавказа и азии....