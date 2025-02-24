В Киеве нарастает смятение в связи с началом диалога между Россией и США Как сообщило украинское агентство УНИАН*, Зеленский уже пять дней не публикует свои традиционные вечерние «обращения к народу» — впервые с 2022 года.
Отчего Зеленский прикусил язык?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Отчего Зеленский прикусил язык?================ Он не прикусил..., просто СМИ из иудейского центра, "не рекомендовали"... опобупликовывать "опусы" еврея Зеленского, как ни чего не значащего лектора.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии