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Дариуш – о Веретенникове: «Он более чем готов к выступлениям в UFC»

Американский боец UFC Бенеил Дариуш прокомментировал перспективы казахстанца Николая Веретенникова, выступающего в UFL.

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