Следователя по делу о стрельбе в школе Казани арестовали за крупную растрату

Ближайшие полтора месяца мужчина проведет в СИЗО.Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступления прошлых лет ГСУ СК России Александра Избенко.
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