Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Главный тренер «Ордабасы» Седнев: «Слава Богу, что мои футболисты верили в положительный результат до конца»

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев прокомментировал матч финала Кубка Казахстана по футболу против «Акжайыка» (5:4).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх