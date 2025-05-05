Профилактическая беседа с инспектором ГРОЧС.

30.04.202530 апреля инспектор ГРОЧС Бобруйского района Аверченко К.А. провел профилактическую беседу с коллективом Горбацевичской средней школы, в ходе которой осветил вопросы неосторожного обращения с огнем, использования АПИ, выжига сухой травы и др .
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