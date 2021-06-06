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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 июня 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 июня 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, седьмое число шестого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1272 =Внешний Мир – это всего лишь отражение вашего сердца.

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Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Ирина Авдеева
Благодарю!
Ольга
Благодарю! 🙏
Irina Karamysheva (Карамышева)
БЛАГОДАРЮ! КАК ТОЧНО СКАЗАНО: "Главное, никогда ни о чём не сожалей: иногда неприятности случаются во благо, а мечты не исполняются к лучшему...".

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