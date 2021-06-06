ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 июня 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, седьмое число шестого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1272 =Внешний Мир – это всего лишь отражение вашего сердца.
Популярные статьи
- Что такое душа. Упрощенная формула высших аспектов человека. В каких измерениях мы вибрируем Какое количество души находится в теле Как мы устроены Воплощение души и параметр времени
- Крайон. Алхимия человеческого духа (Книга-3). Глава 8-9, стр. 47
- Крайон. Алхимия человеческого духа (Книга-3). Глава 7, стр. 41
Свежие комментарии