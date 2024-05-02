Минобороны сообщило об уничтожении 12 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь 2 мая пресекли попытки киевского режима совершить атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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