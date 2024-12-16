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Глава СК Бастрыкин отреагировал на жалобу жителей Михайловского района

Глава СК Бастрыкин отреагировал на жалобу жителей Михайловского района

Люди рассказали об аварийной дороге и проблемах, которые она доставляет им.Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу, с которой выступили жители Михайловского района.

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