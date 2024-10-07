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Пока лоббисты продолжают драть глотку за массовую миграцию, бюджет страны оскудел на 10 миллиардов рублей

Пока лоббисты продолжают драть глотку за массовую миграцию, бюджет страны оскудел на 10 миллиардов рублей

В Хабаровске классические Ровшаны с Джумшутами спалили старейший в России музыкальный театр.  Пока лоббисты продолжают драть глотку за массовую миграцию, бюджет страны оскудел на 10 миллиардов рублей, которые пойдут на восстановление здания.

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