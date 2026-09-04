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Царьград

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Махонин оценил кадровую ситуацию в Верещагинской больнице

Махонин оценил кадровую ситуацию в Верещагинской больнице

Губернатор Дмитрий Махонин посетил Верещагинскую больницу, где продолжается капитальный ремонт. Он поручил оценить кадровую ситуацию: прибыло три врача, три фельдшера и обучаются 27 студентов.

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