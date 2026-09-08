Ретрокалендарь: от последнего подвига Петра Нестерова до изобретения скотча

8 сентября 1812 года родилась Наталья Гончарова – первая красавица Петербурга, любимая жена Александра Пушкина, родившая поэту четверых детей.
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