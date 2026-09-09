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Царьград

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МИД России заявляет об отсутствии доверия к соглашениям с Западом

МИД России заявляет об отсутствии доверия к соглашениям с Западом

Мария Захарова, представитель МИД России, заявила, что Россия прекращает проявлять добрую волю к Западу из-за новых санкций и отсутствия доверия к договоренностям, таких как меморандум с ООН по экспорту зерна и удобрений, который не дал ожидаемых результатов.

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