МИД России заявляет об отсутствии доверия к соглашениям с Западом

Мария Захарова, представитель МИД России, заявила, что Россия прекращает проявлять добрую волю к Западу из-за новых санкций и отсутствия доверия к договоренностям, таких как меморандум с ООН по экспорту зерна и удобрений, который не дал ожидаемых результатов.