Идею туроператоров РФ об отмене виз для дружественных стран прокомментировали в МИДе Ирэн ОрлонскаяНа пленарном заседании II Международного конгресса туроператоров в Минске участники из российской туристической сферы выдвинули предложение об отмене виз для путешественников из стран, с которыми Россия поддерживает дружеские отношения.