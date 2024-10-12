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Идею туроператоров РФ об отмене виз для дружественных стран прокомментировали в МИДе

Идею туроператоров РФ об отмене виз для дружественных стран прокомментировали в МИДе

Идею туроператоров РФ об отмене виз для дружественных стран прокомментировали в МИДе Ирэн ОрлонскаяНа пленарном заседании II Международного конгресса туроператоров в Минске участники из российской туристической сферы выдвинули предложение об отмене виз для путешественников из стран, с которыми Россия поддерживает дружеские отношения.

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