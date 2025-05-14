Путин обозначил условия для возвращения иностранных компаний на русский рынок

Россия выставляет новые правила игры для западного бизнеса – свою пользу России придётся доказывать.Возвращение иностранных компаний на российский рынок не может базироваться лишь на словах сожаления об уходе, заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, По его словам, «простых извинений недостаточно» – важны выгода и соответствие интересам национальной экономики страны.