Правоохранительные органы, в частности Следственный комитет РФ, проводят работу с жителями Авдеевки по сбору информации о преступлениях Киева, в том числе о политике запрета русского языка и о других нарушениях прав людей.
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