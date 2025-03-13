Временные ограничения ввели на работу аэропорта Саратова

Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова. «Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения в 07:45 мск введены на работу аэропорта Саратова», — сообщили в ведомстве.
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