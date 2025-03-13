RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 492 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    Быстро сделки делаются ударили по рукам и сделка сделана. Заключение переговоров длится годами и учитываются все возм...«Нужно побыстрее ...
  • Сергей Храмов
    Что возможно и что невозможно решит Россия без Микрона. РВСН«Нужно побыстрее ...
  • Vladimir Lioubimcev
    Ну конечно... ИНФЛЯЦИЮ ЖЕ НУЖНО РАСКРУЧИВАТЬ!Центробанк рассмо...

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Саратова

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Саратова

Росавиация временно ограничила работу аэропорта Саратова. «Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения в 07:45 мск введены на работу аэропорта Саратова», — сообщили в ведомстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх