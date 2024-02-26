Макрон не исключил возможности отправки войск стран Запада на Украину

REUTERS/Thibault Camus/Pool На конференции по поддержку Украины, состоявшейся 26 февраля в Елисейском дворце, на повестке, в том числе, поднималась тема отправки сухопутных войск стран коллективного Запада в Незалежную.
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