В Краснодаре рассказали о состоянии детей после обрушения крыши в школе

Galina Adler

На глазах за считанные секунды ветер вырвал с корнем три огромных дерева и положил их на стоянку, несколько машин в лепёшку, люди , которые рядом стояли с машинами остались невредимы.. И это видела из окна автобуса, когда он трогался с места. Когда садилась в автобус только начались капать крупные капли дождя, поторопилась сесть, сказала Слава Богу, что не попала под ливень, который ещё даже не начался, но налетел мгновенно сильный ветер, и что странно, только в одном месте, а когда уже ехали то этот же поток ветра параллельно по ходу движения автобуса валил все что ему попадалось, даже люди оглянуться не успевали, но также внезапно растворился вырвав по дороге несколько кустов и свалив парня, который не понял что с ним случилось. Как то вот так, была свидетелем. В Краснодаре и в Сочи часто такие ветра бывают, но этот ветер был в Подмосковье. И тоже такие ветра бывали в Москве не раз. Даже люди гибли от внезапно сваленного на них дерева или конструкции. Крышу в Краснодаре снесло от сильного ветра. https://01.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/staticheskie-stranicy/poleznaya-informaciya/opasnost-i-risk-silnyh-vetrov